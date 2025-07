VW überholt Tesla – doch der Erfolg hat einen Haken

Volkswagen setzt zum Überholmanöver an, zumindest auf dem europäischen Elektroautomarkt. Im ersten Halbjahr 2025 steigerte die Kernmarke des Konzerns ihren globalen E-Auto-Absatz um 14,3 Prozent auf rund 193.000 Fahrzeuge, in Europa sogar um mehr als 70 Prozent, berichtet das Handelsblatt vor der offiziellen Veröffentlichung der Zahlen. Damit überflügelt VW US-Konkurrent Tesla bei den Neuzulassungen klar und erreicht damit einen Meilenstein in einem heiß umkämpften Markt.

Besonders erfolgreich sind die Modelle ID.3, ID.4 und ID.7, die inzwischen zu den fünf meistverkauften E-Autos Europas zählen. In Deutschland ist der ID.7 (im Bild) sogar Spitzenreiter. Tesla hingegen hat an Boden verloren: Laut Branchenzahlen von Dataforce sackten die Zulassungen zwischen Januar und Mai um über ein Drittel ab. Im April kam Tesla in Europa gerade einmal auf rund 8.000 Neuzulassungen, VW lag mehr als dreimal so hoch. Elon Musk hat bereits reagiert und persönlich das Ruder in Europa übernommen.