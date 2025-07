Merck plant offenbar Verona-Pharma-Übernahme – Verona-Aktie geht steil

Wie die Financial Times (FT) berichtet, steht Merck kurz davor, Verona Pharma für rund 10 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Der Pharmakonzern will für jeden American Depositary Share von Verona 107 US-Dollar zahlen, was einem Aufschlag von 23 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag entspricht.

Laut dem FT-Bericht befinden sich die Verhandlungen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium und eine offizielle Bekanntgabe könnte noch am Mittwoch erfolgen, sofern keine unerwarteten Probleme auftreten. Die Transaktion würde Verona mit etwa 10 Milliarden US-Dollar bewerten.