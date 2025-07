Renk: "Anleger sind zu früh geflüchtet" – Kursziel 90 Euro!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 87,5 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David H. Perry bekräftigte das Papier zudem als "Top Pick" im Verteidigungssektor. Der Kurs des Herstellers militärischer Antriebstechnik sei seit dem Rekordhoch Anfang Juni stark gefallen, weil viele Investoren von kurzzyklischen Verteidigungssystemen wie Panzern in langzyklischere Bereiche wie Luftabwehr oder Elektronik gewechselt seien. Perry hält diese Rotation jedoch für verfrüht: Deutschland stehe kurz vor dem Start eines milliardenschweren Programms zur Anschaffung neuer Panzerfahrzeuge, von dem Renk in den kommenden fünf Jahren massiv profitieren dürfte.

Die Renk-Aktie haussiert nach der neuen Studie und steigt um 5,4 Prozent. Für zusätzlichen Rückenwind sorgt auch ein neuer Auftrag, den Renk Ende vergangener Woche bekanntgab. Das Unternehmen liefert 42 Getriebe vom Typ HSWL 256B an die lettischen Streitkräfte, die damit neue Schützenpanzer des Typs Ascod ausrüsten. Der Vertrag enthält zudem eine Option auf weitere 42 Getriebe, wodurch sich das Gesamtvolumen verdoppeln könnte. Zusätzlich wurden zehn weitere Einheiten an einen nicht namentlich genannten internationalen Kunden verkauft. Die Produktion findet am Renk-Standort in Augsburg statt, die Auslieferung soll 2026 beginnen.