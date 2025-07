Merck & Co steht kurz vor milliardenschweren Zukauf von Verona Pharma

Bearerofbadnews schrieb 07.03.25, 18:48

An mehreren Stellen auf der Seite inkl. dem Bild, wird die Merck & Co als enthaltener Wert genannt, also das US Unternehmen MSD, dabei geht es im Text um die deutsche Merck KGaA, also zwei seit über 100 Jahren komplett eigene Unternehmen.