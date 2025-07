Kaufempfehlung treibt Symrise an - Erholungschance nach Schwäche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Symrise setzen sich am Mittwochmorgen nach einer Kaufempfehlung etwas weiter von ihrem Jahrestief ab. Die Papiere des Aromenherstellers kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um gut ein Prozent über ihren Xetra-Schluss auf 91,98 Euro. In den vergangenen Monaten sah es mehrfach so aus, als ob das Jahrestief vom März bei 88,56 Euro noch einmal angesteuert werden könnte.

Experte Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler empfahl die Aktien nun mit einem Kursziel von 119 Euro zum Kauf. Er sieht keine grundlegenden Wachstumsprobleme und sieht den Konzern gut aufgestellt für eine Steigerung um 6 bis 7 Prozent aus eigener Kraft. Gleichzeitig liege die Bewertung klar unter dem historischen Schnitt. Anleger bekämen also qualitativ gutes Wachstum gepaart mit Profitabilitätsverbesserungen zum Discountpreis, so der Experte.