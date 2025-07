Umgehung der Einfuhrzölle in die USA geplant!

Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt gemessen an der Marktkapitalisierung, hat aufgrund etlicher rechtlicher Einschränkungen noch großes Potenzial. So warnt der CEO Jensen Huang, dass der langfristige Ausschluss vom chinesischen KI-Markt durch Exportkontrollen geschätzt rund 50 Milliarden US-Dollar Umsatzpotenzial kostet. Weniger Beeinträchtigung sieht Huang durch Einfuhrzölle in die USA, nachdem die Kostenmargen hoch genug sind. Mittelfristig sollte eine diversifizierte Fertigung in die USA gemeinsam mit Partnern wie TSMC, Foxconn und Wistron die Zölle umgehen. So plant Nvidia in den USA, mit TSMC in den kommenden vier Jahren mehrere hundert Milliarden US-Dollar in die US-Halbleiterproduktion zu investieren. Ziel ist es, Teile der Lieferkette von Taiwan/China in die USA zu verlagern.

Der Anfang Januar 2023 gebildete Aufwärtstrend wurde durch den Deepseek-Moment am Montag, dem 27. Januar 2025, nachhaltig durchbrochen. Die Informatiker hinter Deepseek zeigten, dass komplexe KI-Berechnungen auch mit weniger Hardwareleistung durchgeführt werden können. Ebenso lastet die Umsetzung von Trumps Zollpolitik auf der Nvidia-Aktie. Von diesen Tiefschlägen hat sich der Aktienkurs von Nvidia aktuell aber erholt und jüngst ein Allzeithoch bei 160,98 US-Dollar markiert. Dabei ist der Kurs vom partiellen Tief bei 86,62 US-Dollar am Höhepunkt der Angst vor der US-Zollpolitik am 7. April um 86 Prozent nach oben gestiegen. Mittlerweile hat der Kurs neues Territorium erschlossen, was durch die Markierung von neuen Allzeithochs begleitet werden könnte. Auch die hohe Volatilität ab dem sogenannten Liberation Day Anfang April hat inzwischen nachgelassen. Hält die aktuell gute Stimmung an den Märkten an, könnte bei 177,01 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert werden. Zeigt die Aktie jedoch Schwäche, sollte die Unterstützung bei 131,24 US-Dollar Kursverfall bremsen. Durch die fundamentale Brille betrachtet, wird für das Geschäftsjahr 2026/27 ein Zuwachs beim Bilanzgewinn von 117 Prozent gerechnet (in Bezug zu 2024/25). Dadurch sinkt das entsprechende erwartete KGV auf 24,96.

NVIDIA Corporation (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Das Geschäft von Nvidia ist durch rechtliche Einschnitte wie ein Exportregime nach China und Einfuhrzölle in die USA gedämpft und bietet aus diesem Blickwinkel weiteres Potenzial. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MK6QJ7) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Nvidia Corporation in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,90 profitieren. Das Ziel sei bei 183,01 US-Dollar angenommen (5,48 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt rund 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 183,01 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,98 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK6QJ7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,48 – 3,49 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 118,86 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corporation KO-Schwelle: 118,86 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 159,68 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 5,48 Euro Hebel: 3,90 Kurschance: + 57 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Spotlight Update: Aixtron Die am 21. Mai 2025 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN MK4ZCG auf eine steigende Aktie der Aixtron SE zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 8. Juli 2025 zum Geldkurs von 6,46 Euro und lag mit 104 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Open End Turbo Long auf ein neues Level bei 6,12 Euro nachziehen.

Aixtron SE (Tageschart in Euro)

