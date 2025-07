BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach dem Kapitalmarkttag des Lkw-Herstellers auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die höheren Ziele für das Jahr 2030 seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einige Fragen gebe es aber noch in puncto Free Cashflow und der geplanten Margenentwicklung in den USA./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 12:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 12:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 41,33EUR auf Tradegate (09. Juli 2025, 08:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m