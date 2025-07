Dax steigt weiter Richtung Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und ist weiter auf Kurs zu seinem Rekordhoch. Nach wie vor blenden die Anleger die fortwährende Hängepartie im Zollstreit mit den USA aus.

In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,40 Prozent auf 24.302,83 Punkte. Damit fehlt ihm nicht mehr viel zum Anfang Juni erreichten Rekord von 24.479 Punkten. Der Nebenwerte-Index SDax hatte bereits am Dienstag eine Bestmarke erreicht und setzte seine Rekordjagd nun fort. Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es am Mittwochmorgen um 0,30 Prozent auf 31.149,88 Punkte hoch, womit ihm ebenfalls nicht mehr viel für einen Rekord fehlt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,3 Prozent./gl/jha/