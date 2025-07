Unicredit größter Commerzbank-Aktionär

toller schrieb vor 23 Minuten

Bääm!



Aber was man aus dem Wandel der Optionsscheine auch erkennen kann: die Steigerung des Anteils an der Commerzbank über direkten Aktienkauf ist der UniCredit viel zu teuer aktuell. Ansonsten hätte sie das nämlich über Aktienkauf gemacht, da sie die Anteile über die Optionsscheine ja schon sicher hat, Diese aber nur rechtlich den Zugriff auf die Anteile der Coba geben, wirtschaftlich nicht. Und dementsprechend hätte man jede Menge Raum gehabt, um an die 29,9 % Schwelle heranzukommen, und dann mit einem Wandel der Optionsscheine inklusive Übernahmeangebot ratzfatz, die Mehrheit an der Coba zu halten.



Die über Optionsscheine im Zugriff befindlichen Aktien zählen nämlich nicht zur Schwelle, so wie ich verstanden habe.



Durch die Wandlung (angeblich war die Laufzeit ja noch bis Ende 26, also wozu die eile) denke ich, wollte er ein ganz klares, deutliches Signal senden, er wird hier nicht klein beigeben.



München/Mailand (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit schwingt sich zum größten Commerzbank-Aktionär auf und erhöht damit im Ringen um das zweitgrößte börsennotierte Geldhaus Deutschlands den Druck.



Nach Erhalt aller Genehmigungen habe man die zuvor erworbenen Derivate in Commerzbank-Aktien getauscht und halte nun rund 20 Prozent der Anteile und der Stimmrechte - doppelt so viel wie bisher, teilte UniCredit am Dienstagabend in Mailand mit. Die Mutter der Münchner HypoVereinsbank hat über Derivate Zugriff auf weitere neun Prozent an der Commerzbank. Auch diese wolle man "zu gegebener Zeit" in Aktien wandeln, hieß es.