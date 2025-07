Nach Trumps Zollschock Kupferpreis steigt zweistellig! Um mehr als 10% schoss der Kupferpreis am gestrigen Dienstag nach oben, nachdem bekannt wurde, dass US-Präsident Trump in Kürze Zölle in Höhe von 50% auf Kupfereinfuhren in die USA implementieren könnte. Diese Äußerung führte zu einem Kaufrausch in den USA und zu globalen Lieferängsten.