BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2800 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca bestätigte in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar seine Einschätzung, dass die Luxusgüter-Unternehmen im zweiten Quartal die volle Last der geo- und handelspolitischen Volatilität und Ungewissheit zu spüren bekommen haben. Für das zweite Halbjahr gibt er sich etwas optimistischer./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 01:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 2.382EUR auf Tradegate (09. Juli 2025, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2800

Kursziel alt: 2800

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m