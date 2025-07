UniCredit verdoppelt Anteil – Beginnt jetzt die Übernahme der Commerzbank?

UniCredit stockt bei der Commerzbank kräftig auf: Am Dienstagabend gab die italienische Bank bekannt, dass sie ihren Anteil an der Commerzbank auf rund 20 Prozent verdoppelt hat. Möglich wurde das, weil UniCredit Derivate im Wert von 10 Prozent der Commerzbank in echte Aktien umgewandelt hat. Und das war noch nicht alles: Weitere 9 Prozent hält UniCredit noch als Derivate in der Hinterhand – und will auch die bald in Aktien tauschen.

Konzernchef Andrea Orcel, dessen Übernahmepläne sowohl in Rom als auch in Berlin auf heftigen Widerstand gestoßen sind, hat Gespräche mit der neuen Bundesregierung gesucht, um eine mögliche Fusion der Commerzbank mit UniCredits deutscher Tochter HypoVereinsbank zu erörtern.