Westwell setzt auf ein intelligentes und umweltfreundliches Fracht-Ökosystem in Europa und präsentiert sich im Garonor Park von Logicor in Paris

Paris (ots/PRNewswire) - Am 7. Juli hat Westwell, ein innovatives, auf

künstliche Intelligenz (KI) spezialisiertes Logistikunternehmen, seine

umfassenden intelligenten und umweltfreundlichen Logistiklösungen im Rahmen

eines Innovationsschaufensters im Garonor Park von Logicor in Paris vorgestellt.



An der Veranstaltung, bei der Westwell seine bahnbrechenden Fortschritte in den

Bereichen Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben, Batteriewechselinfrastruktur

und autonome Logistik demonstrierte, nahmen Partner und Kunden von Westwell und

Logicor teil.





Logicor, das Logistikimmobilien in Europa besitzt und verwaltet, hat für diesesProjekt 1200 Quadratmeter in seinem Pariser Logistikpark zur Verfügung gestellt.Der Logistikpark Garonor ist in erster Linie für eine Reihe von Kunden vonLogicor gedacht, die sich auf den Vertrieb und die Lieferkette konzentrieren,und liegt in der Nähe des Zentrums von Paris.Während der Veranstaltung präsentierte Westwell sein komplettes Angebot anintelligenten Logistiktechnologien, darunter autonome Nutzfahrzeuge mitalternativen Antrieben, umweltfreundliche Batteriewechselstationen undfortschrittliche Softwaresysteme. In ausführlichen Diskussionen mit denTeilnehmern wurde die Zukunft des nachhaltigen und intelligenten Güterverkehrsin Europa erörtert.Das Flaggschiff-Produkt von Westwell - der völlig kabinenlose, autonomeelektrische Q-Truck - wurde speziell für geschlossene Szenarien entwickelt undintegriert KI-Kameras, LiDAR und fortschrittliche Sensoren für Wahrnehmung,Positionierung, Entscheidungsfindung und Kontrolle. Mit einer maximalenReichweite von 150 Kilometern und einer maximalen Anhängelast von 75 Tonnenunterstützt der Q-Truck rund um die Uhr hocheffiziente Transportvorgänge. JederQ-Truck, der mit grüner Energie betrieben wird, reduziert die CO2-Emissionen um50 Tonnen pro Jahr und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur ökologischenNachhaltigkeit. Der Q-Truck ist bereits in vielen Ländern und Regionen imEinsatz, darunter in Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten,Thailand, Malaysia, Ägypten, Mexiko usw.Darüber hinaus hat Westwell den E-Truck entwickelt, einen aufrüstbaren,intelligenten Schwerlastwagen mit alternativem Antrieb, um Kunden inverschiedenen Phasen der Transformation zu bedienen. Dieses innovative Fahrzeugunterstützt den flexiblen Wechsel zwischen autonomen und manuellen Fahrmodi undbietet den Kunden einen kostengünstigen und effizienten Weg zur Einführung desautonomen Fahrens in ihrem eigenen Tempo.Für Logistikszenarien in Fabriken und Lagern hat Westwell den Wellbotvorgestellt, einen intelligenten Logistikroboter, der speziell für