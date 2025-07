Euro behauptet sich über 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch über 1,17 US-Dollar gehalten. Am Vormittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1708 Dollar und damit in etwa so viel wie am Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1718 (Montag: 1,1728) Dollar festgesetzt.

Dem Devisenmarkt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. So werden im Tagesverlauf weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Bereits seit Monatsbeginn bewegt sich der Euro in einer recht engen Spanne zwischen knapp 1,17 und gut 1,18 Dollar.