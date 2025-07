Videoausblick Aktienmärkte und Trump: Korrektur-Gefahr, Märkte noch im TACO-Modus! Die Aktienmärkte sind noch voll im TACO-Modus - sie glauben, dass Donald Trump das mit den Zöllen schon nicht so ernst meinen würde! Aber der Ton in Sachen Zölle hat sich in den letzten Tagen enorm verschärft