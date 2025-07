Smart-Brillen-Deal Metas Mega-Wette: Millionen-Investition in EssilorLuxottica – Aktie springt an! Meta hat eine Minderheitsbeteiligung an EssilorLuxottica erworben, dem weltweit größten Brillenhersteller. Der US-Technologieriese sicherte sich knapp 3 Prozent der Anteile an dem Unternehmen.