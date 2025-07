Kursziel rauf: Dieser MDAX-Top-Performer setzt voll auf Automatisierung

Das Geschäft auf dem Heimatmarkt trägt mehr als 20 Prozent zum Umsatz bei, und dort will das Unternehmen auch vom neuen Fiskalpaket der Bundesregierung profitieren. Der Anbieter von Flurförderzeugen profitiert von der zunehmenden Automatisierung in Logistikprozessen und der weiter anhaltenden Nachfrage nach modernen Lagerlösungen. Dies stärkt nicht nur das Geschäft mit Gabelstaplern, sondern auch das Segment der Lagerautomatisierung.

Mit einem Kursplus von 60 Prozent in den vergangenen drei Monaten gehört der Hamburger Gabelstapler-Bauer Jungheinrich zu den Top-Performern im MDAX.

Neben dem Verkauf von Neufahrzeugen bietet Jungheinrich ein breites Portfolio an Finanzierungs-, Logistik- und Servicedienstleistungen an. Besonders im Bereich After-Sales-Services sowie bei Lagerlösungen erzielt das Unternehmen höhere Margen als im Neufahrzeuggeschäft, bei dem die Margen nahezu null sind.

Berenberg-Analyst Lasse Stueben zeigt sich zuversichtlich bezüglich der langfristigen Wachstumsstory von Jungheinrich. Das Management habe einen klaren Fokus auf Profitabilität und Cashflow-Generierung gelegt, was Jungheinrich die nötige "Feuerkraft" verleihen dürfte, um seine globale Präsenz auszubauen – insbesondere in China und den USA. Zudem soll das Produktportfolio im Bereich der Automatisierung weiter wachsen, was das Unternehmen langfristig sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn unterstützen wird.

Für das zweite Quartal erwartet der Analyst eine Auftragseingabe von 1,37 Milliarden Euro (+6 Prozent im Jahresvergleich), einen Umsatz von 1,31 Milliarden Euro (- 3 Prozent im Jahresvergleich) sowie ein EBIT von 106 Millionen Euro bei einer Marge von 8,1 Prozent. Zudem hat sich das Management ambitionierte Ziele für 2030 gesetzt, um sich weitere Marktanteile zu sichern.

Berenberg hebt seine mittelfristigen Wachstumsprognosen um rund 3 Prozent an, bleibt jedoch konservativ unter dem Umsatzziel von 10 Milliarden Euro bis 2030. Die Buy-Empfehlung bleibt bestehen, das Kursziel wurde auf 50 Euro angehoben, rund 20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion