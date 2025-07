DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 12900 auf 12700 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf bereinigter Basis liefere der Börsenbetreiber ab, doch es gebe Gegenwind von Währungsseite wegen des schwachen US-Dollars, schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. An seiner positiven Anlagethese ändere sich mit alldem nichts. Die Bewertung sei attraktiv./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 126EUR auf Tradegate (09. Juli 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



