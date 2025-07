Finanzentscheidungen folgen Psychografie, nicht Demografie (FOTO)

Hamburg/Frankfurt (ots) - Vertrauen schlägt Preis, Psychografie übertrumpft

Demografie: Die neue Vertriebsstudie von Simon-Kucher zeigt, worauf es im

Bankenvertrieb wirklich ankommt. Persönliche Beratung bleibt zentral - besonders

bei komplexen Produkten. Entscheidend sind zudem Lebensereignisse, emotionale

Nähe und eine Ansprache, die sich an Bedürfnissen statt an Alter oder Einkommen

orientiert.



- 43 % der Abschlüsse basieren auf Vertrauen in die Bank - Preis-Leistung nur

bei 27 % ausschlaggebend

- 84 % der Altersvorsorgeprodukte werden mit persönlicher Beratung abgeschlossen

- Nur 18 % der Produktabschlüsse werden aktiv durch Bankberater:innen initiiert

- 17 % der Gen Z zeigt Wechselbereitschaft - deutlich mehr als alle älteren

Generationen







Finanzfragen - sondern persönliche Einstellungen, Bedürfnisse und Ängste. Das

zeigt die neue Banking-Vertriebsstudie* der globalen Strategieberatung

Simon-Kucher. Wer heute Finanzprodukte erfolgreich vermarkten will, muss

umdenken. "Unsere Ergebnisse zeigen deutlich: Klassische demografische Kriterien

eignen sich kaum zur Prognose von Abschlussverhalten", sagt Felix Napp, Senior

Director bei Simon-Kucher. "Wer Kund:innen wirklich verstehen und gezielt

ansprechen will, muss ihr Finanzverhalten psychologisch segmentieren."



Fünf Kundencharaktere - definiert über Verhalten anstatt Demografie



Im Rahmen der Studie wurden fünf verhaltensstabile psychografische Charaktere

identifiziert - von digitalaffinen, preissensiblen Nutzer:innen bis hin zu

beratungsnahen, sicherheitsorientierten Charakteren. "Diese Charaktere liefern

deutlich präzisere Anhaltspunkte für Marktbearbeitung - unabhängig vom Einkommen

oder Alter", erklärt Denise Kutscher, Managerin bei Simon-Kucher. "Die

Segmentierung hilft, Produkte und Kommunikation individuell auszurichten."



Finanzentscheidungen entstehen aus dem Leben - Banken als Begleiter statt

Verkäufer



"Banken sollten sich als lebensbegleitende Partner verstehen - nicht als

Impulsgeber, sondern als verlässliche Ratgeber im richtigen Moment", so

Kutscher. Denn nur 18 Prozent der Kund:innen wurden aktiv durch Berater:innen zu

einem Abschluss bewegt. Viel häufiger sind Lebensereignisse - wie

Familiengründung, Immobilienkauf oder berufliche Veränderungen - der Auslöser

für Finanzentscheidungen. Die Wahl des jeweiligen Instituts erfolgt primär aus

emotionalen Gründen: 43 Prozent der Befragten nennen das Vertrauen in die Bank, Seite 1 von 2 Seite 2 ►





