80 Prozent der Bundesbürger blicken mit Unsicherheit auf ihre finanzielle Zukunft / 28 Prozent der Deutschen erwarten Verschlechterung ihrer Lebensverhältnisse

- Anhaltende Sorge: 80 Prozent der deutschen Verbraucher blicken mit Sorge auf

ihre finanzielle Lage in den kommenden 12 Monaten

- Sinkender Lebensstandard: 28 Prozent der Deutschen erwarten Verschlechterung

ihrer Lebensverhältnisse - bei 35- bis 54-Jährigen sind es sogar 35 Prozent

- Eingeschränkter Zugang zu Krediten: 12 Prozent der deutschen Befragten wurde

seit Anfang 2024 Kredit verweigert - deutliches Signal für zunehmende Hürden

bei finanzieller Teilhabe



Trotz moderater wirtschaftlicher Erholung bleibt die Sorge um die finanzielle

Zukunft in Europa 2025 hoch - insbesondere in Deutschland. Während sich

europaweit 74 Prozent der Menschen Sorgen um ihre finanzielle Situation in den

kommenden zwölf Monaten machen, sind es in Deutschland sogar 80 Prozent (2024:

75 Prozent). Rund 28 Prozent der Deutschen erwarten dabei eine Verschlechterung

ihres Lebensstandards - bei den 35- bis 54-Jährigen liegt dieser Wert sogar bei

35 Prozent. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Ausgabe der Studienreihe Banking

on Banks von CRIF. Für die Studie wurden 6.000 Verbraucher in Deutschland,

Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien befragt.







Unsicherheit auf die kommenden 12 Monate



Im Jahr 2025 geben 74 Prozent der Europäer an, dass sie sich Sorgen über ihre

finanzielle Situation in den nächsten 12 Monaten machen. Dies ist zwar ein

deutlicher Rückgang gegenüber 85 Prozent im Jahr 2022 und 79 Prozent im Jahr

2023, aber ein leichter Anstieg gegenüber 2024, als 71 Prozent der Befragten

sich über das kommende Jahr Sorgen machten.



Die wirtschaftlichen Herausforderungen der vergangenen Jahre wirken sich

weiterhin auf die Erwartungen der Menschen aus: Ein Viertel der Europäer (24

Prozent) rechnet mit einer Verschlechterung ihres Lebensstandards im kommenden

Jahr. Besonders pessimistisch zeigen sich die Menschen in Deutschland (28

Prozent) und Polen (27 Prozent). In Italien (20 Prozent) und im Vereinigten

Königreich (21 Prozent) hingegen rechnen deutlich weniger Menschen mit einer

Verschlechterung ihres Lebensstandards.



In Deutschland sind auch die weiteren finanziellen Belastungen besonders

spürbar:



- 31 Prozent erwarten eine Verschlechterung ihrer finanziellen Lage.

- 27 Prozent der Befragten gehen davon aus, am Monatsende weniger Geld zur

Verfügung zu haben.

- 24 Prozent machen sich Sorgen, ihre Rechnungen nicht pünktlich bezahlen zu

können - auch das ist der höchste Wert in Europa. Zum Vergleich: In Frankreich

und Polen liegt dieser Wert bei jeweils 12 Prozent, in Italien und dem Seite 1 von 3 Seite 2 ►





