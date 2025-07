HUBER+SUHNER führt leistungsstarkes "VITA 67.3 RF"-Verbindungsportfolio

Herisau, Schweiz (ots/PRNewswire) - HUBER+SUHNER ist stolz darauf, ein völlig

neues "VITA 67.3 RF"-Verbindungsportfolio vorzustellen, das für die Verwendung

mit der firmeneigenen lötfreien

MINIBEND®-Hochfrequenz-(HF)-Kabelanschlusstechnik entwickelt wurde. Dieses neue

Konnektivitätsportfolio ist ein entscheidender Faktor für die sich ständig

weiterentwickelnden Minimierungsanforderungen der globalen Luft- und Raumfahrt-

sowie Verteidigungsmärkte.



Das Standard VITA 67.3 ermöglicht die zuverlässige Übertragung von

Hochfrequenzsignalen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich

durch die Standardisierung von Blind-Mate-HF-Schnittstellen auf der Backplane.

Dies trägt dazu bei, die Herausforderungen beim Kabelmanagement zu verringern

und die Modularität und Skalierbarkeit des Systems zu verbessern.





Als stolzes Mitglied des SOSA-Konsortiums von The Open Group und der

VITA-Standardisierungsorganisation liefert HUBER+SUHNER seit mehreren

Jahrzehnten hochleistungsfähige und hochzuverlässige Konnektivitätslösungen.

MINIBEND® ist die treibende Kraft hinter den vielseitigsten, flachen und

flexiblen Kabelkonfektionslösungen für die Luftfahrt- und

Verteidigungsindustrie.



Mit der Einführung des HUBER+SUHNER VITA 67.3 Verbindungsportfolios

(https://www.hubersuhner.com/en/openvpx-compliant-solutions) verfügen Ingenieure

nun über Zugang zu Hochleistungs-Koaxialkabeln mit dem branchenweit kleinsten

Biegeradius direkt hinter dem HF-Kontakt, was eine extrem enge Verlegung ohne

Einbußen bei der Haltbarkeit oder Leistung ermöglicht.



Die wichtigsten Merkmale und Vorteile von VITA 67.3



- Vollständiges "VITA 67.3"-RF-Konnektivitätsportfolio mit SMPM-, SMPS- und

NanoRF-Schnittstellen, die als Drop-in-Baugruppen aus einer Hand geliefert

werden, einschließlich hybrider RF/Glasfaser-Konfigurationen

- Das größte Portfolio an Kabel- und Steckeroptionen für Leiterplatten- und

Gehäuseanschlüsse, einschließlich Hochfrequenz-D38999-Kontaktoptionen bis zu

65 GHz, stellt sicher, dass anwendungsspezifische Verbindungslösungen beim

Design-in ausgewählt werden.

- Wettbewerbsfähige, verlustarme Kabeloptionen in den Größen .047 und .086

verfügbar

- Alle Baugruppen werden in Übereinstimmung mit IPC/WHMA-A-620 Klasse 3

hergestellt.

- Dedizierte Express-Produktionslinie liefert maßgeschneiderte VITA

67.3-Baugruppen in weniger als 4 Wochen

- Drop-in VITA 66.5 Baugruppen mit verschiedenen Endstücken/Ferrule-Optionen

erhältlich

- Robuste E/A-Multiport-Kabelbäume (RF, Glasfaser und Strom/Signal) für die

Installation innerhalb und außerhalb des Gehäuses aus einer Hand erhältlich.



Das "VITA 67.3"-Portfolio umfasst NanoRF-, SMPM- sowie SMPS-Kontaktangebote und

ist als Teil des größten Portfolios an Kabel- und Steckverbinderoptionen für

Leiterplatten- sowie für Gehäuseanschlüsse erhältlich.



HUBER+SUHNER ist ein One-Stop-Shop für HF- und Fiberoptik-Verbindungen, die für

maximale Widerstandsfähigkeit in rauen Umgebungen ausgelegt sind.



Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf

https://www.hubersuhner.com/en/company/media/news



HUBER+SUHNER Group



Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen HUBER+SUHNER entwickelt und produziert

Komponenten sowie Systemlösungen für die elektrische und optische

Verbindungstechnik. Das Unternehmen bedient die drei Hauptmärkte Industrie,

Kommunikation und Transport mit Anwendungen aus den drei Technologien

Hochfrequenz, Faseroptik sowie Niederfrequenz. Produkte von HUBER+SUHNER

zeichnen sich durch hervorragende Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit und lange

Lebensdauer aus - selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen. Durch ein

weltweites Produktionsnetz, kombiniert mit Tochtergesellschaften und

Vertretungen in über 80 Ländern, ist das Unternehmen weltweit in der Nähe seiner

Kundschaft.



