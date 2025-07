"Wer jetzt in den Markt einsteigt, kauft eine große Menge Risiko"

An den Märkten sorgten die Hoffnungen auf ein Handelsabkommen für einen leichten Anstieg der europäischen Aktien. So legt der Euro STOXX 50 um etwa 1 Prozent zu:

"Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich ein Handelsabkommen zu erzielen, das den Handel beider Seiten mit möglichst niedrigen Zöllen fördert", erklärte Merz am Mittwoch gegenüber Abgeordneten. Er betonte, dass er in engem Austausch mit US-Präsident Donald Trump und der Europäischen Kommission stehe, um eine Einigung voranzutreiben.

US-Präsident Donald Trump kündigte an, der EU innerhalb von zwei Tagen mitzuteilen, mit welchen Zöllen sie für ihre Exporte in die Vereinigten Staaten rechnen müsse. Er fügte hinzu, dass die EU-Mitgliedstaaten "sehr nett" in den Handelsgesprächen mit seiner Regierung umgegangen seien.

Trump stellte zudem eine Reihe von neuen Zöllen vor: So plant er, Zölle von 50 Prozent auf Kupferimporte einzuführen und Abgaben auf Halbleiter sowie Arzneimittel zu erheben. Besonders brisant ist seine Drohung, Zölle von bis zu 200 Prozent auf Arzneimittelimporte einzuführen, was allerdings um ein Jahr verschoben werden könnte.

Zudem verschob Trump die Frist für das zuvor angekündigte Zollabkommen auf den 1. August. "Das ist das endgültige Datum", sagte Trump. Es werde keine weiteren Verlängerungen geben.

Die Ruhe an der Handelsfront zwischen Brüssel und Washington könnte trügerisch sein. Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, warnt, dass die Aussicht auf neue Zölle oder ein umfassendes Handelsabkommen nach wie vor im Raum steht. "Ob es einen Brief aus Washington nach Brüssel gibt und was genau darin steht, bleibt ungewiss", so Molnar.

Er betont, dass die derzeitige Ruhe nicht als Zeichen für langfristige Stabilität verstanden werden sollte.

"Nur weil für den Moment nichts passiert, heißt das nicht, dass nicht in ein, zwei Tagen oder in einer Woche etwas passiert. Wer jetzt in den Markt einsteigt, kauft eine große Menge an Risiko mit."

Die Financial Times berichtete, dass die EU-Verhandlungsführer kurz vor einer Einigung mit Trump stehen, wobei das absehbare Handelsabkommen höhere Zölle als jene für Großbritannien enthalten könnte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

