Ich bin Jens Spahn dankbar

KIEL (dpa-AFX) - In der Diskussion über milliardenschwere Maskenkäufe in der Corona-Krise nimmt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther den früheren Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) in Schutz. "Jens Spahn hat in einer absoluten Ausnahmesituation Verantwortung übernommen und zu Beginn der Corona-Pandemie sofort und entschlossen gehandelt", sagte der Regierungschef. "Damals ging es darum, Menschenleben zu schützen und so schnell wie möglich Masken zu beschaffen - in einer Zeit, in der weltweit jeder um diese Schutzgüter gerungen hat."

Dankbar für entschlossenes Handeln