PowerCell Sweden: Schifffahrts-Kunden gewonnen

owerCell Sweden hat einen ersten vielversprechenden Kunden in der Schiffsparte gewonnen. Das Unternehmen ging 2008 aus einer Ausgliederung des Automobilkonzerns Volvo hervor und liefert heute Brennstoffzellen-Systeme aus. Die Kunden sind unter anderem aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Energieversorgung. Es besteht beispielsweise eine umfangreiche Technologie-Kooperation inklusive Beteiligung mit dem Bosch-Konzern. In Norwegen arbeitet PowerCell unter anderem mit Nel ASA an Wasserstoffantrieben für emissionsfreie Fracht- und Passagierschiffe.

Schwarze Null angestrebt

Die Umsätze von PowerCell sind noch äußerst gering. Zwar wächst das Unternehmen wie die meisten Wettbewerber, doch schreiben die Schweden nach wie vor rote Zahlen. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Konzernumsatz auf 334,28 SEK (2024) mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 33,3% im Jahr an. Letztes Jahr wuchs der Umsatz dank Großaufträgen um rund 8% auf 344 Mio. Kronen (ca. 30,8 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie blieb dennoch negativ mit -1,52 Kronen (-0,14 EUR). Im laufenden Jahr soll der Umsatz um rund 27% auf 423 Mio. Kronen steigen, das Ergebnis je Aktie soll sich auf -0,49 SEK deutlich verbessern. Für 2026 wird die schwarze Null angestrebt.