KfW IPEX-Bank und NORD/LB finanzieren neue Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank und die NORD/LB stellen der

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) insgesamt rund 122 Mio. EUR zur Verfügung. Die

KfW IPEX-Bank übernimmt hierbei die Rolle der Konsortialführerin, die NORD/LB

fungiert zusätzlich als Account Bank. Neben dieser kommerziellen

Konsortialfinanzierung stellt auch die Europäische Investitionsbank (EIB) ein

langfristiges Darlehen bereit. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen

der Gesamtbeschaffung inklusive der Bestellung von optionalen Fahrzeugen und

Preisanpassungen auf gut 400 Mio. EUR.



Die Mittel dienen dem Erwerb von 34 neuen Straßenbahnen. Die rnv zieht eine

Option aus der Straßenbahnbestellung aus dem Jahr 2018, welche ebenfalls von der

KfW IPEX-Bank und der NORD/LB finanziert wurde und dem Erwerb von 80

Straßenbahnen gleichen Typs diente. Darüber hinaus wird ein weiterer Teil des

Darlehens für die Vorfinanzierung öffentlicher Zuschüsse eingesetzt.





Die neuen, doppeltraktionsfähigen und bis zu 60 Meter langen Straßenbahnen

werden vom tschechischen Hersteller Skoda Transportation geliefert und im

öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Städten Mannheim, Ludwigshafen und

Heidelberg eingesetzt. Mit den neuen Fahrzeugen der "Rhein-Neckar-Tram" (RNT)

steigen die Transportkapazitäten signifikant. Zudem sind die barrierefreien,

niederflurigen Bahnen besser zugänglich und erhöhen mit umfassenden

Fahrgastinformationssystemen und energieeffizienten Klimaanlagen den Komfort für

die Fahrgäste.



"Wir freuen uns sehr, erneut unseren langjährigen Kunden rnv zu unterstützen und

damit den ÖPNV in Deutschland zu stärken" sagt Aida Welker, Mitglied der

Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Es ist uns sehr wichtig, kontinuierlich an

der Seite unserer Kunden zu stehen und maßgeschneiderte Lösungen zu anzubieten."



Heiko Ludwig, Global Head des Bereichs Structured Finance bei der NORD/LB,

erklärte: "Für uns ist es eine große Freude, dieses nachhaltige Projekt

begleiten zu dürfen. Die Verlagerung von Verkehrsströmen auf die Schiene ist ein

wichtiges Element der Verkehrswende und leistet damit einen Beitrag für mehr

Nachhaltigkeit."



"Die Beschaffung der RNT ist die größte Investition in der Geschichte unseres

Unternehmens und bildet auf Jahrzehnte das Rückgrat unserer Flotte", so

Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der rnv. "Um Projekte dieser

Größenordnung umzusetzen, braucht es bei der Finanzierung verlässliche und

starke Unterstützung. Mit der KfW IPEX-Bank und der NORD/LB haben wir hier genau

die richtigen Partner an unserer Seite."



Mit dieser Finanzierung tragen die KfW IPEX-Bank und die NORD/LB zur

Dekarbonisierung im Mobilitätssektor bei und unterstützen die Verkehrswende in

Deutschland.



