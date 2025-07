Elon Musk legt sich mit Analysten an – "Halt die Klappe"

"Der Tesla-Aufsichtsrat muss handeln und Grundregeln für Musk schaffen; die Seifenoper muss ein Ende haben", schrieb Ives, ein langjähriger Tesla-Bulle, in seine aktuelle Kundenmitteilung, in der er drei Empfehlungen für das Gremium formulierte.

Diese lauten: Ein neues Vergütungspaket, das Musk 25 Prozent der Stimmrechte verschafft und den Weg für eine Fusion mit xAI ebnet, Leitplanken für den Zeitaufwand, den Musk bei Tesla verbringt, sowie eine Aufsicht über seine politischen Aktivitäten.

Ives’ Einschätzung erfolgte, nachdem Musk angekündigt hatte, eine neue politische Partei zu gründen – woraufhin die Tesla-Aktie am Montag um fast 7 Prozent nachgab.

"Tesla steht an einem der entscheidendsten Wendepunkte seines Wachstumszyklus – mit autonomen Fahrzeugen und Robotik vor der Tür – und kann es sich nicht leisten, dass Musk immer mehr Zeit und Energie in die Gründung einer politischen Partei steckt, die enorme Ressourcen und politischen Einfluss erfordern wird", schrieb Ives in einer Analyse am Sonntag.

Auch William Blair teilte die Bedenken von Ives: "Wir gehen davon aus, dass die Investoren zunehmend genervt sind von diesen Ablenkungen, gerade jetzt, wo das Unternehmen Musks volle Aufmerksamkeit am dringendsten benötigt. Wir sehen nur Risiken in seiner erneuten Politisierung. Dieses Engagement sollte unserer Meinung nach besser in den Rollout des Robotaxi-Geschäfts fließen, gerade in dieser kritischen Phase."

Der Analyst Luca Socci merkte an, dass Teslas jüngste Kursschwankungen stärker von politischen Faktoren als vom operativen Geschäft getrieben seien. "Wenn man Musks Führungsrolle und Gründerstatus mit einer halben Billion US-Dollar bewertet, dann mag Tesla fair bewertet sein. Für mich ist es ein klarer Verkauf."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 255,6EUR auf Tradegate (09. Juli 2025, 13:18 Uhr) gehandelt.

