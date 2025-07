Denkmalgeschützte Immobilien als Kapitalanlage - Rendite mit Charakter oder riskanter Hype? (FOTO)

Passau (ots) - Historische Fassaden, hohe Decken, architektonischer Charme -

denkmalgeschützte Immobilien sind beliebte Objekte, aber sind sie auch

attraktive Kapitalanlagen? Wer investieren will, sollte genau hinschauen: Schon

das Streichen der Fassade oder der Austausch von Fenstern müssen genehmigt

werden. Was bei normalen Häusern problemlos möglich ist, erfordert hier oft

bürokratische Abstimmung.



Ein großer Vorteil ist aber: Bei denkmalgeschützten Immobilien lassen sich bis

zu 10 Prozent der Sanierungskosten steuerlich abschreiben - das ist ein echter

Rendite-Booster im Vergleich zu den üblichen 2 Prozent bei normalen Objekten.

Wichtig ist nur, dass die Sanierung fachgerecht erfolgt und sich am

Denkmalschutzgesetz orientiert. Hier lesen Sie, welche Chancen und Fallstricke

es bei denkmalgeschützten Immobilien gibt und wie Anleger Steuervorteile richtig

nutzen.









In erster Linie ist es die Abschreibungsdauer von insgesamt 12 Jahren, die

denkmalgeschützte Immobilien für viele Anleger so attraktiv macht. So können

Eigentümer bei einer Vermietung die förderfähigen Sanierungskosten gemäß §7i

Einkommensteuergesetz vollständig abschreiben: In den ersten acht Jahren jeweils

9 Prozent, in den folgenden vier Jahren jeweils 7 Prozent - zusammen also 100

Prozent der Kosten, die der Erhaltung des Gebäudes dienen. Bei Selbstnutzung ist

keine Abschreibung über den §7i EStG möglich. Stattdessen können bis zu 90

Prozent der Sanierungskosten über einen Zeitraum von zehn Jahren als

Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden (§10f EStG). Diese steuerlichen

Entlastungen mindern die persönliche Steuerlast erheblich.



Doch wie wirken sich diese Steuervorteile auf die Rendite aus? Das hängt in

erster Linie von der individuellen Einkommenssituation des Eigentümers ab. Für

Eigennutzer steht der Renditeaspekt meist nicht im Vordergrund. Wird die

Immobilie hingegen vermietet, profitieren insbesondere Anleger mit einem hohen

persönlichen Steuersatz, da sich durch die Abschreibung und die

Zinsabzugsfähigkeit ein spürbarer steuerlicher Effekt ergibt. Bei entsprechender

Finanzierung können Mieteinnahmen nicht nur die laufenden Zinsen decken, sondern

der zusätzliche Steuereffekt finanziert auch Tilgung, Instandhaltungsrücklagen

und Verwaltungskosten. Deshalb lässt sich mit einer Denkmalimmobilie - abhängig

vom Objekt und der steuerlichen Situation - mitunter eine überdurchschnittliche

Nachsteuerrendite erzielen.



Ein weiterer Vorteil: Nach einer Haltedauer von zehn Jahren ist ein

Veräußerungsgewinn beim Verkauf steuerfrei, sofern die Immobilie vermietet

wurde. Da eine denkmalgerechte Sanierung häufig eine nachhaltige Wertsteigerung Seite 1 von 2 Seite 2 ►





