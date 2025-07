DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis berichtete am Dienstag von einem Treffen mit der für den Onkologie-Bereich zuständen Entwicklungsleiterin Susan Galbraith. Er geht davon aus, dass er die Potenziale in der Onkologie-Pipeline gut abdeckt. Für die zwei wichtigsten, anstehenden Studienergebnisse seien die Signale zuversichtlich gewesen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 120EUR auf Tradegate (09. Juli 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.