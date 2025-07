Guinness-Rekord! Lucid knackt Reichweiten-Weltrekord – Aktie zündet den Turbo

"Dieser Reichweitenrekord ist ein bedeutender Meilenstein – er ist ein weiterer klarer Beweis für den technologischen Vorsprung, der Lucid auszeichnet", so Lucid-Produktchef Eric Bach. Das eingesetzte Modell kommt auf eine WLTP-Reichweite von 960 Kilometern und bietet 831 PS bei 270 km/h Spitzengeschwindigkeit. In 16 Minuten Ladezeit sollen sich bis zu 400 Kilometer Reichweite nachladen lassen. Die WLTP-Reichweite eines Elektroautos ist die maximale Strecke, die das Fahrzeug unter standardisierten Testbedingungen mit einer vollen Batterieladung zurücklegen kann.

Doch trotz des Prestige-Erfolgs bleibt der Aktienkurs unter Druck. Seit dem Börsengang 2021 hat Lucid über 80 Prozent an Wert verloren – allein in diesem Jahr rund 24 Prozent. Grund ist laut Analysten ein Mix aus schwacher operativer Performance, Kapitalbedarf und anhaltender Verwässerung. Lucid hat inzwischen über 83 Prozent mehr Aktien im Umlauf als beim IPO und verbrennt weiter Milliarden.

Aktuell hält der saudische Staatsfonds PIF rund 73 Prozent der Anteile. In Saudi-Arabien ist auch ein eigenes Werk in der King Abdullah Economic City im Aufbau, das bis Ende des Jahrzehnts 155.000 Fahrzeuge jährlich liefern soll. Es ist Teil einer Vereinbarung über die Lieferung von bis zu 100.000 Fahrzeugen an die saudische Regierung – ein stabilisierender Faktor in einem ansonsten fragilen Umfeld.

Der US-Börsenanalyst Bernard Zambonin warnt trotzdem: "Lucid ist ein Beispiel dafür, wie der frühe Hype um EV-SPACs mit der Realität kollidiert." Ein hoher Short-Interest (47 Prozent der Aktien) und eine Leihgebühr von über 15 Prozent zeigen, wie skeptisch der Markt bleibt. Zugleich könnte genau das die Grundlage für einen Short Squeeze sein, sollte es Lucid gelingen, mit neuen Modellen wie dem SUV "Gravity" die Wende zu schaffen.

Ob Lucid den Spagat zwischen Luxus, Reichweite und Rentabilität schafft, bleibt offen. Der jüngste Weltrekord ändert nichts an der Tatsache, dass das Unternehmen aktuell mit jedem produzierten Fahrzeug Verlust macht. Noch ist die Aktie also nichts für schwache Nerven – aber möglicherweise für spekulative Langstreckenfahrer.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lucid Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 1,980EUR auf Tradegate (09. Juli 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.





