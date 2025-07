Widerruf per Klick Neuerungen bei Online-Käufen geplant Verbraucherinnen und Verbraucher sollen Online-Käufe künftig leichter widerrufen können. "So einfach wie das Bestellen im Internet geht - so einfach soll auch das Widerrufen sein: mit einem Klick", erklärte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig …