Generation Altersarmut? Junge Menschen sorgen sich um Lebensstandard im Alter (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Jüngere wissen: gesetzliche Rente wird nicht reichen

- Für junge Menschen gehören Aktien und Investmentfonds zur Altersvorsorge

- Private Altersvorsorge beschäftigt aber auch ältere Generationen



Eine aktuelle Umfrage im Rahmen des Anlegerbarometers von Union Investment zeigt

alarmierende Trends in der Altersvorsorge vor allem unter jungen Menschen:

Insbesondere 20- bis 29-Jährige fürchten sich verstärkt vor Altersarmut und

glauben nicht, dass sie finanziell gut für das Alter vorgesorgt haben. Die

Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Online-Befragung von 1.006

Personen in Deutschland, die in privaten Haushalten über Finanzen entscheiden.







Angst davor, einmal Opfer von Altersarmut zu werden (Vorjahr: 46 Prozent). Das

sind knapp doppelt so viele wie bei den Befragten, die über 50 Jahre alt sind

(27 Prozent) und auch deutlich mehr als in den Altersgruppen dazwischen (jeweils

37 Prozent). Nur ein Viertel der Jüngeren (25 Prozent) glaubt, finanziell gut

für das Alter vorgesorgt zu haben (Vorjahr: 29 Prozent). In den anderen

Altersgruppen schwankt der Wert zwischen 45 und 56 Prozent.



Jüngere wissen: gesetzliche Rente wird nicht reichen



Die meisten jungen Menschen machen sich außerdem Sorgen über ihren

Lebensstandard im Alter. Mehr als drei Viertel (78 Prozent) sind davon

überzeugt, dass ihre gesetzliche Rente allein nicht ausreichen wird, um den

aktuellen Lebensstandard auch später zu halten (Vorjahr: 83 Prozent). Diese

Besorgnis wird durch die Erkenntnis verstärkt, dass 81 Prozent und damit mehr

als in jeder anderen Altersgruppe damit rechnen, einen erheblichen Teil der

Lebenshaltungskosten im Rentenalter aus Ersparnissen bestreiten zu müssen

(Vorjahr: 83 Prozent).



Aber bei allem Pessimismus mit Blick auf die eigene finanzielle Situation im

Alter: Junge Menschen lassen sich bei diesem Thema auf keinen Fall entmutigen.

Vielmehr zeigen sie sich bereit, die Herausforderungen anzugehen und aktiv für

ihre finanzielle Zukunft vorzusorgen. Zwei von drei jungen Befragten (69

Prozent) gehen davon aus, dass sie sich mit privater Altersvorsorge vor

finanziellen Engpässen im Alter schützen können (Vorjahr: 75 Prozent). Dabei

sind die Jüngeren mit 61 Prozent mehr als in jeder anderen Altersgruppe zum

Konsumverzicht bereit und damit dafür, heute weniger Geld auszugeben, um die

private Vorsorge zu stärken (Vorjahr: 56 Prozent). Und auch wenn es in allen

anderen Altersgruppen mindestens doppelt so viele sind, haben unter den 20- bis

29-Jährigen immerhin 35 Prozent bereits eine private Altersvorsorge Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) zwischen 20 und 29 Jahren habenAngst davor, einmal Opfer von Altersarmut zu werden (Vorjahr: 46 Prozent). Dassind knapp doppelt so viele wie bei den Befragten, die über 50 Jahre alt sind(27 Prozent) und auch deutlich mehr als in den Altersgruppen dazwischen (jeweils37 Prozent). Nur ein Viertel der Jüngeren (25 Prozent) glaubt, finanziell gutfür das Alter vorgesorgt zu haben (Vorjahr: 29 Prozent). In den anderenAltersgruppen schwankt der Wert zwischen 45 und 56 Prozent.Jüngere wissen: gesetzliche Rente wird nicht reichenDie meisten jungen Menschen machen sich außerdem Sorgen über ihrenLebensstandard im Alter. Mehr als drei Viertel (78 Prozent) sind davonüberzeugt, dass ihre gesetzliche Rente allein nicht ausreichen wird, um denaktuellen Lebensstandard auch später zu halten (Vorjahr: 83 Prozent). DieseBesorgnis wird durch die Erkenntnis verstärkt, dass 81 Prozent und damit mehrals in jeder anderen Altersgruppe damit rechnen, einen erheblichen Teil derLebenshaltungskosten im Rentenalter aus Ersparnissen bestreiten zu müssen(Vorjahr: 83 Prozent).Aber bei allem Pessimismus mit Blick auf die eigene finanzielle Situation imAlter: Junge Menschen lassen sich bei diesem Thema auf keinen Fall entmutigen.Vielmehr zeigen sie sich bereit, die Herausforderungen anzugehen und aktiv fürihre finanzielle Zukunft vorzusorgen. Zwei von drei jungen Befragten (69Prozent) gehen davon aus, dass sie sich mit privater Altersvorsorge vorfinanziellen Engpässen im Alter schützen können (Vorjahr: 75 Prozent). Dabeisind die Jüngeren mit 61 Prozent mehr als in jeder anderen Altersgruppe zumKonsumverzicht bereit und damit dafür, heute weniger Geld auszugeben, um dieprivate Vorsorge zu stärken (Vorjahr: 56 Prozent). Und auch wenn es in allenanderen Altersgruppen mindestens doppelt so viele sind, haben unter den 20- bis29-Jährigen immerhin 35 Prozent bereits eine private Altersvorsorge