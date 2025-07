Gemeinsam für 7 Prozent Mehrwertsteuer auch auf Pflanzendrinks / REWE, vly, Berief und Oatly starten gemeinsam Petition

Köln (ots) - Der Lebensmitteleinzelhändler REWE sowie die Hersteller vly, Berief

und Oatly fordern gemeinsam den Deutschen Bundestag auf, Pflanzendrinks auf

Basis von Hafer, Erbsen, Soja, etc. mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7

Prozent zu belegen. Das Bündnis hat dafür auf der Plattform change.org eine

entsprechende Petition gestartet, mit der der Bundestag aufgefordert wird, den

Mehrwertsteuersatz von derzeit 19 auf 7 Prozent zu senken. Die Petition kann ab

sofort bis zum 20. August 2025 hier gezeichnet werden:

https://www.change.org/pflanzendrinks . Das Bündnis hofft auf eine breite

Unterstützung in der Bevölkerung durch Teilen des Links und Zeichnen der

Petition. #wenigeristfair



REWE, vly, Berief und Oatly sind der Auffassung, dass die derzeitige höhere

Besteuerung mit 19 Prozent bestimmte Verbrauchergruppen benachteiligt und Zielen

in der Klima-, Gesundheits- und Ernährungspolitik widerspricht[1]. Eine

steuerliche Gleichstellung mit anderen Grundnahrungsmitteln ist somit sachlich

geboten und sozial gerecht. Den Partnern geht es in erster Linie darum, gleiche

Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Die Steuersenkung soll durch die

Unternehmen an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden.









1. Gleichbehandlung vergleichbarer Produkte



Die Kategorisierung von tierischer

Pflanzendrinks als "Getränke" ist nicht plausibel, da letztere eine wichtige

Option für Menschen sind, die aus unterschiedlichen Gründen keine tierische

Milch konsumieren. Dies schließt beispielsweise Unverträglichkeiten, Allergien

oder bestimmte Ernährungspräferenzen ein. Eine steuerliche Gleichstellung von

Pflanzendrinks und tierischer Milch erleichtert es Verbraucherinnen und

Verbrauchern, Entscheidungen nach ihren persönlichen Bedürfnissen zu treffen.

Die stark gestiegene Nachfrage nach Pflanzendrinks in den vergangenen Jahren

zeigt, dass diese Produkte in der Bevölkerung als vollwertige Alternative

akzeptiert und als Grundnahrungsmittel angesehen werden[2]. Die höhere

Mehrwertsteuer benachteiligt Menschen, die Pflanzendrinks konsumieren,

beeinflusst die Wahlfreiheit und verteuert ihren Zugang zu einem für sie

relevanten Grundnahrungsmittel.



2. Ökologische Nachhaltigkeit



Die Anpassung des Steuersatzes wäre außerdem ein Hebel für die Transformation

unseres Ernährungssystems hin zu mehr Nachhaltigkeit. Die Produktion von

Pflanzendrinks benötigt im Vergleich zur Produktion von tierischer Milch weniger

Fläche sowie Wasser und hinterlässt einen geringeren CO2-Fußabdruck[3]. Damit Seite 1 von 3 Seite 2 ►





