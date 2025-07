Schlüsselstelle im Test

Langsam, aber sicher bekommt Boeing wieder Aufwind und lieferte im Frühjahr so viele Flugzeuge aus wie seit sieben Jahren nicht. An China lieferte Boeing nach eigenen Angaben im Juni acht Flugzeuge aus. Im April hatte der Hersteller zunächst angegeben, die Volksrepublik hat im Handelskonflikt mit US-Präsident Donald Trump die Annahme neuer Maschinen noch verweigert. Nun aber scheint sich das Blatt zu drehen und stützt die Annahme weiterer Kursgewinne in der Aktie, sofern die seit 2023 bestehende Barriere nachhaltig überwunden werden kann.

Boeing-Chef Kelly Ortberg hat seine Hausaufgaben gemacht und geliefert. Ein Sprung der Boeing-Aktie über 220,00 US-Dollar würde den Knoten der letzten Monate lösen und Aufwärtspotenzial in den Bereich von zunächst 233,86 US-Dollar freisetzen, ein weiteres Ziel darüber ließe sich aus aktueller Sicht bei 243,10 US-Dollar für das Papier ableiten. Spätestens an dem Dezemberhoch von 267,54 US-Dollar sollten Investoren jedoch mit längeren Gewinnmitnahmen und deutlichen Rücksetzern in der Aktie rechnen. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bis zum 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 193,56 US-Dollar bleibt dagegen weiter als neutral zu bewerten. Erst darunter dürfte sich das Chartbild wieder sukzessive eintrüben und Abschläge auf 185,36 US-Dollar entfesseln.

Boeing Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sowohl fundamental als auch charttechnisch hat sich die Boeing-Aktie wieder zu einem sehr interessanten Wert entwickelt und könnte bei einem nachhaltigen Sprung über 220,00 US-Dollar weitere Ziele bei 233,86, 243,10 und das Dezemberhoch bei 267,54 US-Dollar ins Visier nehmen. Um von dieser Entwicklung möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK8NN1 zum Einsatz kommen. Bei Abarbeitung aller Kursziele würde sich eine Gesamtrendite von 200 Prozent ergeben, endgültiges Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 6,06 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 200,00 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten, im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,29 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Anleger jedoch gut einige Wochen bis Monate einplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK8NN1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,00 - 2,02 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 197,0631 US-Dollar Basiswert: Boeing Comp. KO-Schwelle: 197,0631 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 218,52 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,06 Euro Hebel: 9,2 Kurschance: + 200 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.