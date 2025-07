Boeing, LVMH, Astrazeneca, BMW und Tesla – Die Analystenstimmen des Tages

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Auslieferungen im Juni hätten bei 60 Maschinen gelegen nach 45 im Vormonat, schrieb Gavin Parsons am Dienstagabend nach aktuellen Monatszahlen. Der Auftragsbestand sei auf 6.590 Maschinen gewachsen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform". Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca bestätigte in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar seine Einschätzung, dass die Luxusgüter-Unternehmen im zweiten Quartal die volle Last der geo- und handelspolitischen Volatilität und Ungewissheit zu spüren bekommen haben. Für das zweite Halbjahr gibt er sich etwas optimistischer.

Berenberg hebt das Kursziel für Astrazeneca an

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 14000 auf 14200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector sah in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Kaufthese untermauert von starken Tendenzen in der Produkt-Pipeline, die sich noch nicht im Aktienkurs niedergeschlagen hätten. Sie erhöhte etwas ihre Umsatzschätzung für das Jahr 2030 auf ein Niveau über dem Analystenkonsens.

UBS stuft BMW auf "Buy"

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der bevorstehende Kapitalmarkttag könnte zum positiven Kurstreiber werden, schrieb Patrick Hummel in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Chancen des Designkonzepts der "Neuen Klasse" würden nämlich immer noch unterschätzt. Die Münchner selbst nennen sie die Neudefinition der Marke BMW. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" unter den Autobauern, auch wegen der höchst attraktiven Barmittel-Rückflüsse.

RBC hebt das Kursziel für Tesla an

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 307 auf 319 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Stimmung für US-Autowerte sei weiterhin negativ, schrieb Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf die Quartalszahlen. Die Fahrzeughersteller hätten die Zölle im zweiten Quartal absorbiert, aber ab dem dritten Jahresviertel dürften die Lagerbestände der Händler steigen und die Verkäufe unter Druck, insbesondere angesichts der zollbedingten Vorabkäufe im ersten Halbjahr 2025. Von Tesla erwartet er positive Kommentare zum Start der Robotaxis auf der Telefonkonferenz zu den Zahlen, die er als Kurstreiber vermutet.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

