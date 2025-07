Altcoins drehen auf – Neue Impulse heizen die Rallye an!

Der Kryptomarkt zeigt sich zur Wochenmitte von seiner grünen Seite: Während Bitcoin (BTC) weiter unter der Marke von 109.000 US-Dollar verharrt, setzen zahlreiche Altcoins zu einer dynamischen Erholung an. Ethereum (ETH) legt um 2,5 Prozent auf 2.612 US-Dollar zu, Cardano (ADA) überrascht mit einem Anstieg von 3 Prozent auf 0,59 US-Dollar. Auch XRP zeigt sich mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 2,33 US-Dollar robust. Auch Memecoins profitieren vom Gesamttrend: Dogecoin steigt um 1,7 Prozent, Shiba Inu um 1,9 Prozent und Sui verzeichnet ein Plus von 2,1 Prozent (Stand: 12:00 Uhr MESZ).

Der Crypto Fear & Greed Index reagiert entsprechend: Mit einem Anstieg auf 52 klettert das Stimmungsbarometer weiter in Richtung "Greed"-Bereich.