Ferrari fährt der Konkurrenz davon

Im ersten Quartal erzielte Ferrari eine Nettomarge von 30,3% und einen Nettogewinn von 412 Millionen Euro, was einem Plus von 17% entspricht. Von US-Zöllen bleiben die Italiener nicht verschont. Durchgerechnet kann man von ca. jährlich 10% rechnen, wobei man die Wankelmütigkeit vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump berücksichtigen sollte.



Die Reichen der Welt reißen sich um das bewußt knapp gehaltene Angebot. Das war die Exklusivität mit individualisierten Sondermodellen, die besonders hohen Margen erzielen. Dazu kommen Partnerschaften etwa im Yachten-Bereich. Doch CEO Benedetto Vigna hat sich nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Der Experte für Elektronik setzt auf neue Antriebsformen und neue Technologien. Er hat bereits 200 Patente – vor allem in den Bereichen Konnektivität und Imaging – entwickelt. Ziel ist es, die schönsten und technologisch anspruchsvollsten Autos zu stärken.

Schon kurz nach Amtsantritt Anfang September 2021 hatte der Manager viele Elektronik- und IT-Fachleute in das Unternehmen geholt. Sie sollen helfen, die Holding der Gründerfamilie von Fiat – Elkann Agnelli – mit einzubringen. Sorgen bereiten dem Unternehmenslenker aber die anhaltende Erfolgsflaute in der Formel 1. Mit dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton fährt Ferrari in dieser Saison meist weit hinterher. Der Rennstall liegt deutlich hinter McLaren und in der Fahrerwertung rangiert Charles Leclerc vor Hamilton nur auf Rang 5.