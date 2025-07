AKTIEN IM FOKUS Banken gefragt - Unicredit schürt Konsolidierungsfantasie Europäische Bankaktien haben am Mittwoch aus dem insgesamt positiven Marktumfeld herausgeragt. Der Branchenindex führte dank zunehmender Konsolidierungsfantasie mit plus 1,6 Prozent die Gewinnerliste im marktbreiten Stoxx Europe 600 an. Er …