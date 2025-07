Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

rabajatis schrieb gestern 22:14

Darauf wird man im Zweifel keine Antwort bekommen, weil das alles unter Geheimhaltung fallen könnte. Auch die sonst üblichen Rechte der Aktionäre auf entsprechende Beantwortung von Fragen auf der Hauptversammlung zu diesem Bereich dürften damit abgeblockt werden.



Ich hatte gestern auf den Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie hingewiesen bzw. verlinkt, zu dem es einen Artikel gab. Der Verband ist allein in diesem Jahr um 100 auf 340 Mitglieder gewachsen. 2017 hatte er 70 Mitglieder:

https://www.bdsv.eu/home.html



Es geht dabei umfassend um eine Resilienzwirtschaft, d.h. um eine möglichst weitgehende Wertschöpfung von verteidigungsrelevanten Dingen in Deutschland. Also vor allem auch um eine Stahlindustrie in Deutschland (für den Verteidigungsbereich), denn ohne Stahl ist bekanntlich vieles nichts. U.a. macht dieser Verband auf die Geheimschutzermächtigung aufmerksam, die Mitarbeiter in der Waffenproduktion haben müssen. Wieweit das geht, das weiss ich nicht.



Allerdings wird man die Entwicklung an den kommenden Zahlen der nächsten Jahre ablesen können. Denn Sicherheitsstahl ist alles andere als ein Commodityprodukt wie es vllt. sonst HRC ist. Und das muss sich auch in den Preisen widerspiegeln.



Und eine Salzgitter AG wird damit noch systemrelevanter als ohnehin schon. Auch für die Kunden aus dem Rüstungsbereich. Rheinmetall soll mehr als doppelt soviel Stahl benötigen wie noch vor kurzer Zeit, um all die Bestellungen auch abarbeiten zu können. Das dürfte für andere große Betriebe auch gelten. Man schaue allein wie Renk die Anzahl der produzierten Panzergetriebe vervielfachen will.



Es könnte jetzt wirklich ein Run auf die noch im Streubesitz befindlichen ca. 35 % der Aktien einsetzen. Und auch die 29,9 % der GP Gruppe könnten neue Begehrlichkeiten wecken. Man braucht nur noch ca. 15 % der ausstehenden Aktien und zusammen mit GP hätte man dann die Mehrheit. Auf Sicht der nächsten Jahre sollte man hier kein Leerverkäufer mehr sein. Diese Entwicklung könnte ein Wendepunkt sein. Nach Jahren des Wartens und trotz der wirklich miserablen Stahllage aktuell.