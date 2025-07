Follower:innen, aber keine Kund:innen? Kleinunternehmen setzen auf Social Media, aber verschenken (noch) Umsatzpotenzial (FOTO)

Köln (ots) - Neue GoDaddy-Daten zeigen, wie Unternehmer:innen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz in Social Media investieren, aber dennoch mit

Sichtbarkeit und Kundengewinnung kämpfen.



Kleinunternehmen im DACH-Raum setzen zunehmend auf digitale Kanäle, wie die

eigene Website, Online-Shops und Social Media. Das zeigt die aktuelle GoDaddy

Global Entrepreneurship Survey 2025. Dabei wird deutlich: Unternehmer:innen im

DACH-Raum nutzen eine hybride Kombination aus Online- und Offline-Präsenz, um

Kunden optimal zu erreichen, den Umsatz zu steigern und wettbewerbsfähig zu

bleiben.





Digitale Geschäftsmodelle auf dem VormarschWer heute in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ein Unternehmen führenwill, muss mehr tun als nur ein Geschäft zu betreiben. Während 38 % derKleinunternehmen nach wie vor hauptsächlich von einem physischen Standort ausarbeiten, betreiben 17 % ihr Geschäft bereits primär über die eigene Website.Weitere 18 % sind hauptsächlich auf Social Media tätig.Auch die Vertriebskanäle spiegeln diese Verschiebung wider. Während 44 %stationär verkaufen, setzen bereits fast ein Viertel ( 24 % ) auf Online-Shopsoder digitale Marktplätze und 17 % verkaufen direkt über soziale Medien.Diese Mischung aus physischen und digitalen Ansätzen zeigt: Der digitale Wandelist Realität. Kleinunternehmen im DACH-Raum finden zunehmend neue Wege, ihreKund:innen zu erreichen - jenseits der Ladenöffnungszeiten und Einkaufsstraßen.Die Fähigkeit, verschiedene Methoden zu kombinieren, deutet auf eine bedeutendeEntwicklung in der Fähigkeit der Unternehmen hin, sich an die Bedürfnisse undVorlieben ihrer Kund:innen anzupassen.Social Media ist wichtig - aber alles andere als einfachDie Bedeutung digitaler Sichtbarkeit ist unbestritten. 60 % derKleinunternehmer:innen im DACH-Raum sagen, dass sie für ihre Verkaufsstrategiewichtig sind. Und soziale Medien sind zu einem der wichtigsten Orte geworden, umetwas über die Führung eines Unternehmens zu lernen: Über die Hälfte derKleinunternehmer:innen ( 55 % ) nutzen sie, um sich zu informieren, statt auftraditionelle Bildungsressourcen wie Bücher und Blogs zurückzugreifen ( 37 % )oder KI-Tools wie ChatGPT zu nutzen ( 27 % ).Doch die Umsetzung stellt viele vor große Herausforderungen: 32 % derKleinunternehmer:innen finden es schwer, regelmäßig kreative Ideen für Beiträgezu entwickeln. Weiteren 32 % fehlt schlichtweg die Zeit, um konsequent Inhaltezu erstellen und zu veröffentlichen. Und selbst wenn Inhalte online gehen,bleiben Erfolge oft aus: 50 % der Unternehmer:innen im DACH-Raum kämpfen damit,