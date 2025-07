FP Markets markiert 20 Jahre als vertrauenswürdiger Name im globalen Handel

Sydney (ots/PRNewswire) - FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) hat offiziell

sein 20-jähriges Bestehen erreicht und markiert damit zwei Jahrzehnte Innovation

und Wachstum im globalen Online-Handel. Das Unternehmen wurde 2005 in Sydney

gegründet und hat sich zu einem angesehenen, mehrfach regulierten

Maklerunternehmen entwickelt, das in den wichtigsten Finanzregionen der Welt

vertreten ist. Mit über 300 Beschäftigten weltweit bedient FP Markets sowohl

individuelle Händler als auch institutionelle Kunden, wobei der Schwerpunkt auf

Technologie, Produktpalette und regulatorischer Integrität liegt.



Produkte und Infrastruktur für globale Händler





FP Markets (https://www.fpmarkets.com/why-fp-markets/) verfügt über Lizenzenmehrerer Aufsichtsbehörden, darunter ASIC in Australien, CySEC in Zypern, FSCAin Südafrika, FSC in Mauritius, SCB auf den Bahamas und CMA in Kenia. DieseLizenzen zeugen von einem soliden operativen Rahmen, der den regulatorischenAnforderungen der verschiedenen Regionen gerecht wird. Der Broker bedient seinenweltweiten Kundenstamm weiterhin mit hohen Standards in Bezug auf Compliance,operatives Verhalten und Schutz der Kundengelder.Was die Infrastruktur betrifft, so nutzt das Unternehmen Equinix-Rechenzentren,um eine schnelle Handelsabwicklung zu unterstützen sowie den Händlern zu helfen,Kursabweichungen zu reduzieren und Zugang zu Interbankenpreisen zu erhalten.Seine Plattformen (https://www.fpmarkets.com/platforms/) umfassen MT4(https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/) , MT5(https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/) , TradingView(https://www.fpmarkets.com/platforms/tradingview/) , WebTrader(https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4-and-mt5-for-webtrader/) , cTrader(https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/) und eine spezielle Mobile TradingApp (https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/) , die Händlern mehrereMöglichkeiten bietet, je nach ihren Vorlieben auf die Märkte zuzugreifen. AllePlattformen werden von mehrsprachigen Kundenserviceteams unterstützt, die rundum die Uhr erreichbar sind. Darüber hinaus können Kunden über 10 000 CFDs (https://www.fpmarkets.com/what-is-cfd-trading/) handeln, darunter Forex(https://www.fpmarkets.com/forex/) , Aktien(https://www.fpmarkets.com/share-cfds/) , Indizes(https://www.fpmarkets.com/indices/) , Rohstoffe(https://www.fpmarkets.com/commodities/) , Metalle(https://www.fpmarkets.com/metals/) , Kryptowährungen(https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/) , Anleihen (https://www.fpmarkets.com/bonds/) und ETFs(https://www.fpmarkets.com/etf-trading-with-fp-markets/) .