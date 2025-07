62 % des Mittelstands befürwortet freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen (65%) sowie Kunden und Reputation

(jeweils 54%) als wichtigste Treiber für Nachhaltigkeitsbestrebungen

- ESG wird zunehmend zu Chef-Sache: In 48% der mittelständischen Unternehmen

verantwortet die Unternehmensleitung das ESG-Management

- Komplexität von ESG-Kriterien und Standards (44%) und Mangel an klaren

regulatorischen Vorgaben (39%) als größte Hindernisse bei der Umsetzung von

ESG-Projekten



Wo steht der deutsche (gehobene) Mittelstand in Sachen Nachhaltigkeitsstrategie?

Was treibt ihn an? Welche Chancen, welche Risiken sehen Unternehmen? Diesen

Fragen widmet sich die aktuelle B2B-Studie* "ESG und Nachhaltigkeit im

Mittelstand 2025" von Grant Thornton in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem

Marktforschungsinstitut YouGov.







nahezu flächendeckend bewusst: Insgesamt 93 Prozent bestätigen diese als

essenziell wichtig (52 Prozent) bis eher wichtig (41 Prozent). Dabei setzen sich

65 Prozent der Mittelständler mit Nachhaltigkeit auseinander, um Effektivität-

und Effizienzgewinne sowie Kosteneinsparungen zu erzielen. Jeweils 54 Prozent

sehen die eigenen Kunden beziehungsweise die eigene Reputation als Treiber für

ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen.



ESG als Teil der Unternehmensstrategie: vom Base Case zum Front Runner



Aktuell sehen sich mit 34 Prozent rund ein Drittel der befragten Unternehmen im

Stadium "Base Case" in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsambitionen: Sie setzen die

bestehenden regulatorischen Anforderungen mit minimalem Aufwand um. 18 Prozent

ordnen sich am anderen Ambitionsende heute als "Front Runner" ein, über die

gesetzlichen Vorgaben hinaus eigene Maßstäbe zu etablieren. Dieses Bild wird

sich in den kommenden Jahren wandeln: insgesamt 27 Prozent der Befragten streben

an, in den nächsten fünf Jahren ihr Ambitionsniveau in Sachen ESG deutlich zu

steigern, um nicht nur aufzuholen, sondern zu neuen "Front Runnern" zu werden.



"Das ESG-Omnibus-Paket erleichtert die Berichtspflichten und verkleinert den

Kreis der zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteten Unternehmen. Aber

Unternehmen, die aus dem verpflichteten Kreis herausfallen, können den Stift an

dieser Stelle nicht fallenlassen. Sie gehören Lieferketten an und haben

weiterhin verpflichteten Unternehmen zwingend Nachhaltigkeitsinformationen zu

liefern. Zudem stärkt eine freiwillige Berichterstattung die Glaubwürdigkeit und

Transparenz am Markt und ist ein echter Wettbewerbsvorteil", sagt Marc A.

Sahner, Vorstandsmitglied bei Grant Thornton in Deutschland. "Der Mittelstand

hat die strategische Bedeutung von ESG im Unternehmen erkannt - und treibt diese Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Über die Bedeutung von Nachhaltigkeit in Unternehmen ist sich der Mittelstandnahezu flächendeckend bewusst: Insgesamt 93 Prozent bestätigen diese alsessenziell wichtig (52 Prozent) bis eher wichtig (41 Prozent). Dabei setzen sich65 Prozent der Mittelständler mit Nachhaltigkeit auseinander, um Effektivität-und Effizienzgewinne sowie Kosteneinsparungen zu erzielen. Jeweils 54 Prozentsehen die eigenen Kunden beziehungsweise die eigene Reputation als Treiber fürihre Nachhaltigkeitsbestrebungen.ESG als Teil der Unternehmensstrategie: vom Base Case zum Front RunnerAktuell sehen sich mit 34 Prozent rund ein Drittel der befragten Unternehmen imStadium "Base Case" in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsambitionen: Sie setzen diebestehenden regulatorischen Anforderungen mit minimalem Aufwand um. 18 Prozentordnen sich am anderen Ambitionsende heute als "Front Runner" ein, über diegesetzlichen Vorgaben hinaus eigene Maßstäbe zu etablieren. Dieses Bild wirdsich in den kommenden Jahren wandeln: insgesamt 27 Prozent der Befragten strebenan, in den nächsten fünf Jahren ihr Ambitionsniveau in Sachen ESG deutlich zusteigern, um nicht nur aufzuholen, sondern zu neuen "Front Runnern" zu werden."Das ESG-Omnibus-Paket erleichtert die Berichtspflichten und verkleinert denKreis der zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteten Unternehmen. AberUnternehmen, die aus dem verpflichteten Kreis herausfallen, können den Stift andieser Stelle nicht fallenlassen. Sie gehören Lieferketten an und habenweiterhin verpflichteten Unternehmen zwingend Nachhaltigkeitsinformationen zuliefern. Zudem stärkt eine freiwillige Berichterstattung die Glaubwürdigkeit undTransparenz am Markt und ist ein echter Wettbewerbsvorteil", sagt Marc A.Sahner, Vorstandsmitglied bei Grant Thornton in Deutschland. "Der Mittelstandhat die strategische Bedeutung von ESG im Unternehmen erkannt - und treibt diese