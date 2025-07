Wacker Chemie baut Bioforschung in München aus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Wacker Chemie baut seine Biotechnologieforschung in München aus. Vorstandschef Christian Hartel, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und zahlreiche Gäste weihten das neue Forschungszentrum ein, Schwerpunkt soll die Forschung zur Herstellung von Biopharmazeutika sein.

Biopharmazeutika sind Medikamente, deren Wirkstoffe nicht in chemischer Synthese hergestellt werden, sondern in der Regel mit gentechnischen Verfahren auf Basis von Proteinen. "Wir sehen auf diesem Gebiet großes Wachstumspotential, weshalb wir hier investieren, auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten", sagte Hartel.