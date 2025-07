Kupfer knallt rauf. Kupferpreis außer Kontrolle und vor gewaltiger Bewegung

Bereits in der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle wurde auf die explosive Situation verwiesen. Es brodelte bereits gewaltig und nun hat es geknallt, um es einmal salopp zu formulieren. Während andere Metalle, wie Gold , Silber und Platin aktuell etwas schwächeln und es auch die Ölpreise vergleichsweise ruhig angehen lassen, zieht die Entwicklung des Kupferpreises große Aufmerksamkeit auf sich.

Das Zollthema schwebte wie ein Damoklesschwert über Kupfer. Die bereits verhängten US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumexporte ließen erwarten, dass Trump auch bei Kupfer irgendwann nachziehen würde. Und das tat er am gestrigen Dienstag. Die Ankündigung von Zöllen in Höhe von 50 Prozent auf Kupferimporte führte zu massiven Verwerfungen. Der Kupferpreis an der COMEX schoss nach der Ankündigung steil nach oben. Kurzzeitig sah es gar nach einem Durchmarsch in Richtung 6 US-Dollar / lb aus. Doch so heftig wurde es nicht, noch nicht. Oberhalb von 5,7 US-Dollar ging der Zwischenrallye die Puste aus. Ob man angesichts eines aktuellen Niveaus von 5,5 US-Dollar von einer Beruhigung der Lage sprechen kann, ist fraglich. Während es in den USA für den Kupferpreis nach oben ging, geriet der Preis an der LME unter Druck.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Zeitenwende am Kupfermarkt?

Dem Kupfermarkt stehen größere Turbulenzen ins Haus. Mit den neuen Zöllen auf Kupferimporte muss wohl spätestens zum 01. August gerechnet werden, wobei die Zollthematik im Allgemeinen schon jede Menge Wendungen und Überraschungen produzierte. So ist auch bei dem Thema Kupferzölle nichts gewisser als die Ungewissheit. Sollten sie jedoch tatsächlich in dieser Höhe kommen, würden sie den US-Markt und damit einen dominierenden Kupfer-Nachfrager quasi vom „Rest der Welt“ abschotten. Und je länger diese Abschottung dauert, umso größer könnten die Verwerfungen werden. Die USA sind derzeit auf Kupferimporte angewiesen, um ihren Bedarf zu decken. Die Lager sind aktuell zwar noch gut gefüllt, doch je länger die Abschottung durch die Zölle andauert, desto leerer werden die Lager und das wird über kurz oder lang auf den Preis durchschlagen. Insofern könnte es für den Kupferpreis schneller über die 6 US-Dollar / lb gehen, als den meisten lieb sein dürfte.

Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung" kostenlos!

Zusammengefasst – Kupferpreis vor gewaltiger Bewegung

Vor allem der US-Kupferpreis dürfte in den kommenden Wochen und Monaten größeren Schwankungen unterliegen. Die Ankündigung der Zölle hat jede Menge Staub aufgewirbelt. Es dürfte eine Zeit lang dauern, bis sich der Staub wieder gelegt hat. Weitere Schockwellen in Form von Preissprüngen sind nicht auszuschließen. Auf der Oberseite dürften die 6 US-Dollar bereits eine gewisse Anziehungskraft entwickeln. Dabei muss es nicht bleiben. Selbst 7 US-Dollar sind auf mittlere Sicht nicht auszuschließen. Auf der Unterseite befindet sich bei 5 US-Dollar eine wichtige Unterstützung.

Seit geraumer Zeit steht die Aktie des kanadischen Kupfer- und Goldproduzenten Hudbay Minerals an dieser Stelle im Fokus. Die ganzen Turbulenzen lassen die Aktie „kalt“. Sie setzt ihr fulminantes Ausbruchsszenario (sh. obigen 3-Jahres-Chart, US-Dollar) eindrucksvoll fort. Der Markt dürfte damit auch das exzellente Projektportfolio der Kanadier honorieren. Das umfasst neben produzierenden Minen außerhalb der USA auch überaus interessante Entwicklungsprojekte in den USA. An dieser Stelle sei nur auf das Copper World-Projekt in Arizona verwiesen. Das Projekt ist bereits vollständig genehmigt.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.