Weltpremiere einer neuen Generation von Luxuswohnmobilen (FOTO)

Marktschorgast (ots) - 2025 ist ein besonderes Jahr für FRANKIA. Der

Traditionshersteller und Branchenvorreiter feiert 65. Geburtstag und stellt

gleichzeitig die Weichen für die Zukunft komplett neu: Mit der außergewöhnlichen

Modellreihe NEXT schlägt FRANKIA ein völlig neues Kapitel auf und setzt wieder

einmal Maßstäbe in Design, Komfort und Qualität im Luxussegment. Weltpremiere

feiert der innovative Teilintegrierte NEXT Cruiser 7.6 L vom 29. August bis 7.

September 2025 während des Caravan Salons in Düsseldorf (Halle 17).



Hier geht es direkt zum FRANKIA NEXT: https://www.frankia.com/next/presseportal





"Der teilintegrierte NEXT Cruiser 7.6 L schlägt nicht nur ein neues Kapitel auf- der revolutionäre 4,5-Tonner ist das erste Modell unserer NEXT-Generation. Mitihr brechen wir in ein neues Zeitalter auf. Basierend auf Mercedes-Benz-Sprinterund Fiat Ducato haben wir gemeinsam im Team über zwei Jahre lang darangearbeitet, einen Wegbegleiter auf die Straße zu bringen, der in allen Belangennach dem nächsten Level strebt - insbesondere in Design, Komfort und Qualität.Dafür wurde alles auf Null gesetzt. Alles überdacht, komplett neu konzipiert undBewährtes optimiert - bis ins Detail." Konstantin Döhler, Managing DirectorFRANKIA NEXT - DESIGN REVOLUTIONBereits das Außendesign des NEXT setzt neue Maßstäbe: Moderne Linien, eineumlaufende Einfassung und eine harmonische Verbindung von Front und Heckschaffen einen revolutionären Look. Das Heck ist ein "Design-Statement": miteiner völlig neuartigen markanten Optik, durchgehendem BridgeLight und Featureswie einem einzigartigen optionalen Panoramafenster im Heck. Reisende können auszwei luxuriösen Außendesigns wählen. Auch im Innenraum wartet ein neuesDesignkonzept: Zwei Holztöne in Kombination mit zwei Stylefarben stehen zurWahl.FRANKIA NEXT - KOMFORT REVOLUTION"'Next level comfort' ist eines der wichtigsten Themen des FRANKIA NEXT. ObRaumgefühl, Stauraum, Licht - vom 'Großen' bis ins kleinste Detail haben wirLösungen neu gedacht, um das Reisen maximal komfortabel zu machen. BesonderesKomfort-Highlight ist sicher das völlig neu gedachte Doppelboden- undGaragenkonzept mit riesigem Durchladefach und Auszügen. Reisende profitierenauch vom neuen Klappenkonzept, das ermöglicht, einzelne Zugänge ganz einfach'per Touch' zu öffnen. Vorhandene Griffe sind eingelassen und lassen sich miteiner Hand öffnen. All das und vieles mehr steht für das nächste Komfort-Level,das die FRANKIA-Zukunft bestimmt." Ansgar Nonhoff, Leiter KonstruktionFRANKIA NEXT REVOLUTIONIERT DEN (DOPPEL-)BODENFRANKIA war einer der ersten Hersteller, der den Doppelboden eingesetzt hat und