Europäische Fusionsunternehmen gründen Fusion Europe, um die Branche zu vereinen und weiterzuentwickeln

Brüssel (ots) - Unternehmen aus sechs europäischen Ländern sowie die nationalen

Verbände der Fusionsindustrie (ProFusion und INEUSTAR) aus Deutschland und

Spanien haben sich zusammengeschlossen, um Fusion Europe zu gründen. Dieser neue

paneuropäischen Verband soll die Position Europas im globalen Wettlauf um die

kommerzielle Nutzung der Fusionsenergie stärken. Fusion Europe vertritt bereits

jetzt 50 Unternehmen aus der Branche.



Fusion Europe soll die einheitliche, unabhängige Stimme für den schnell

wachsenden privaten Fusionssektor in Europa werden. Der Verband basiert auf

einer gemeinsamen Vision vom Aufbau eines dynamischen und vertrauenswürdigen

Ökosystems für die Fusionsindustrie, das Partnerschaften fördert, die

technologische Führungsrolle Europas stärkt und die Fusionsenergie als

Eckpfeiler der Energiewende positioniert. Seine Mission ist es, ein faires,

nachhaltiges und förderliches Umfeld für Geschäftsmöglichkeiten und

technologische Durchbrüche entlang der gesamten europäischen Lieferkette zu

schaffen.





Die Gründung von Fusion Europe erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: die

Finanzierungslandschaft ist im Wandel, öffentlich-private Partnerschaften nehmen

zu und der globale Wettbewerb um die Einspeisung von Fusionsenergie in das

Stromnetz verschärft sich. Ein unterstützendes regulatorisches Umfeld wird für

Europa von entscheidender Bedeutung sein, um das Wachstum einer bereits weltweit

führenden industriellen Lieferkette für Fusionsenergie zu fördern und diese

wegweisende Technologie für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Energieunabhängigkeit und

nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu nutzen.



Fusion Europe arbeitet aktiv mit politischen Entscheidungsträgern,

Forschungseinrichtungen und führenden Industrieunternehmen in Brüssel zusammen,

um der europäischen Fusionsindustrie da Gehör zu verschaffen, wo europaweit

relevante Entscheidungen getroffen werden. Der Verband koordiniert die

politische Lobbyarbeit der Branche, sammelt die technische Expertise der

Mitglieder, organisiert Konferenzen und Bildungsinitiativen und ermittelt den

technologischen Bedarf. Damit spielt er eine zentrale Rolle, nicht nur bei der

Gestaltung des europäischen Fusionssektors, sondern auch bei der Aufklärung der

Öffentlichkeit über das Potenzial der Fusionsenergie.



Fusion Europe arbeitet eng mit europäischen und internationalen Partnern

zusammen, darunter die Europäische Kommission, die Fusion Industry Association

(FIA), EUROfusion, Fusion for Energy (F4E), die ITER-Organisation und die

Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO).



"Offenheit und Zusammenarbeit stehen im Mittelpunkt der Mission von Fusion

Europe", sagte Erik Fernández, Mitglied des Vorstands von Fusion Europe. "Durch

den Zusammenschluss der privaten Fusionsunternehmen in Europa stellen wir

sicher, dass europäische Innovation und industrielle Führungsstärke eine

entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des globalen Energiesektors

spielen werden."



