1 Mega-Qualitäts- & Dividendenaktie mit 3,86 % Rendite

Eine gute Dividendenaktie könnte derzeit Inditex sein.

Vom Bademantel-Hersteller zum Weltkonzern

Amancio Ortega Gaona gehört mit 118,4 Milliarden US-Dollar heute zu den reichsten Menschen der Welt (08.07.2025). Doch dies war nicht immer so. 1936 in Busdongo de Arbas (Spanien) geboren, wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf und begann im Alter von 14 Jahren in A Coruña in einem Hemdengeschäft zu arbeiten. Dabei merkte er im Zeitverlauf, dass er nur mit einem eigenen Unternehmen die Anerkennung für seine harte Arbeit, die er tatsächlich leistete, erhalten würde.

So gründete er im Alter von 27 Jahren Confecciones Goa und verkaufte zunächst erfolgreich Bademäntel. 1975 folgte das erste Zara-Geschäft. Und heute zählt Inditex mit einem Jahresumsatz von 38,6 Milliarden Euro und insgesamt 5.692 Filialen (2024) zu den größten Textilkonzernen der Welt, der auch Schuhe, Accessoires und Haushaltsartikel verkauft. Zu den bekannten Marken gehören Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Zara Home.

Mit 89 Jahren überlässt Amancio Ortega heute das Tagesgeschäft seinen Nachfolgern und Töchtern, hält aber weiterhin etwa 59,3 Prozent der Anteile.

Was Inditex besonders macht

Inditex zeichnet sich durch seine vertikal integrierte Wertschöpfungskette aus. Der Konzern überlässt nichts dem Zufall und kontrolliert vom Design über die Produktion bis hin zum Verkauf alle Prozesse, wodurch die Anpassungsgeschwindigkeit und die Effizienz steigen, während das Risiko für hohe Lagerbestände sinkt.

Neue Kollektionen sind so oft schneller als bei der Konkurrenz innerhalb weniger Wochen in den Läden. Inditex kombiniert außerdem Online- und Offline-Vertrieb, um möglichst viele Kunden anzusprechen. Das moderne Geschäft ist sehr stark datengetrieben, was zu einer ständigen Sortiments-, Logistik- und Produktentwicklungsoptimierung beiträgt. Nicht zuletzt investiert Inditex zunehmend in nachhaltige Materialien, zirkuläre Mode und emissionsarme Lieferketten, um seine ESG-Ziele zu erreichen.

Finanzielle Entwicklung

In den vergangenen sieben Geschäftsjahren (2019 bis 2025) sind Umsatz und Gewinn trotz zwischenzeitlicher Corona-Einschränkungen von 26.145 auf 38.632 Millionen Euro beziehungsweise von 3.444 auf 5.866 Millionen Euro gestiegen.

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.inditex.com/itxcomweb/es/en/investors/finance

Dabei lagen die Gewinnmarge und die Gesamtkapitalrendite durchschnittlich bei hohen 12,3 Prozent beziehungsweise 13,0 Prozent und erreichten im vergangenen Geschäftsjahr 2025 mit 15,2 Prozent beziehungsweise 16,9 Prozent sogar neue Rekordwerte. Inditex besitzt mit 56,7 Prozent Eigenkapital zudem eine gesunde Bilanz.

Stetige Dividenden

Entsprechend der positiven operativen Geschäftsentwicklung ist die Dividende je Aktie bisher immer weiter gestiegen. Zuletzt lag sie bei 1,68 Euro, was derzeit einer guten Dividendenrendite von 3,86 Prozent entspricht (08.07.2025).

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.inditex.com/itxcomweb/es/en/investors/finance

Fazit: Inditex

Der spanische Textilkonzern Inditex ist trotz seiner hohen Marktkapitalisierung von 135,45 Milliarden Euro (08.07.2025) weiterhin ein gut geführtes, hocheffizientes Familienunternehmen, das aus diesem Grund im Zeitverlauf steigende Dividenden zahlen kann.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 43,68EUR auf Lang & Schwarz (09. Juli 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.