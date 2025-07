Frische Q2-Zahlen von: Citigroup, Blackrock, Wells Fargo und JPMorgan Chase

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Finnland: Elisa, Q2-Zahlen

12:30 Uhr, Großbritannien: British Land Company, Hauptversammlung

12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

12:45 Uhr, USA: JPMorgan Chase, Q2-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

13:30 Uhr,USA: State Street, Q2-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Blackrock, Q2-Zahlen

14:00 Uhr, USA: Citigroup, Q2-Zahlen

19:00 Uhr, Österreich: Telekom Austria, Halbjahreszahlen

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Konjunkturdaten

04:00 Uhr, China: BIP Q2/25

04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 6/25

04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 6/25

08:00 Uhr, Rumänien: Industrieproduktion 5/25

09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig)

10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig)

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/25

11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 5/25

14:30 Uhr, USA: Empire State Bericht 7/25

14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 6/25

14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 6/25

14:30 Uhr, Kanada: Verbraucherpreise 6/25



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 15.07.2025 Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) 02:00 EUR G20 Treffen 09:00 EUR EcoFin-Treffen 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 EUR Industrieproduktion s.a. (Monat) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA NY Empire-State-Produktionsindex 15:15 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 18:15 USA Fed-Mitglied Barr spricht 20:45 USA Fed-Mitglied Collins spricht 22:00 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin