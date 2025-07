NextGen Digital gibt Privatplatzierung von Sonderoptionsscheinen bekannt, die in besicherte und durch digitale Vermögenswerte gedeckte Schuldverschreibungen umgewandelt werden können

Fredericton, New Brunswick – 9. Juli 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. („NextGen“ oder das “Unternehmen”) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem unabhängigen Käufer (der „Käufer“) eine Grundsatzvereinbarung über eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „Angebot“) von bis zu 2.000 Sonderoptionsscheinen des Unternehmens (die „Sonderoptionsscheine“) mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 CAD abgeschlossen hat.

Das Angebot wird durch die Einbringung von Bitcoin und/oder Ethereum (zusammen die „digitalen Vermögenswerte“) durch den Käufer an das Unternehmen finanziert, die von einem vom Unternehmen benannten externen Verwahrer (der „Verwahrer“) gehalten werden. Der Wert der digitalen Vermögenswerte wird auf der Grundlage des Schlusskurses der entsprechenden digitalen Vermögenswerte, wie auf CoinMarketCap.com angegeben, am Geschäftstag unmittelbar vor dem Abschlussdatum des Angebots ermittelt.

Jeder Sonderwarrant wird automatisch und ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung in 10,0 % besicherte Wandelanleihen (die „Anleihen“) der Gesellschaft mit einem Nennwert von 1.000 USD umgewandelt, und zwar an dem früheren der folgenden Termine: (i) dem Tag, der drei Geschäftstage nach dem Tag liegt, an dem die Gesellschaft eine Empfangsbestätigung von den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada (die „Wertpapieraufsichtsbehörden“) für einen Prospektnachtrag, der die Ausgabe der bei Ausübung der Sonderoptionsscheine ausgegebenen Schuldverschreibungen genehmigt (der „Qualifikationsprospekt“), und (ii) dem Tag, der vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss des Angebots liegt (das „Qualifikationsdatum“). Die Sonderoptionsscheine können vor dem Qualifikationsdatum nicht umgewandelt werden.

Die Schuldverschreibungen werden ein Jahr nach dem Ausgabedatum fällig und werden mit einem Zinssatz von 10,0 % p. a. verzinst, der bei Fälligkeit in bar oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die „Börse“), in Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zu einem Preis, der dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse vor Abschluss des Angebots entspricht (der „Umwandlungspreis“).