Kontron-Aktie bricht aus: 100-Millionen-Deal, Prognose angepasst

Kontron hat für 2025 ein EBITDA von mindestens 220 Millionen Euro angepeilt, wovon rund 22 Prozent bereits im ersten Quartal erreicht wurden. Doch die finanziellen Aussichten könnten sich noch weiter verbessern: Durch den Verkauf der Tochtergesellschaft Jumptec an Congatec GmbH, ein Unternehmen aus dem Portfolio der Deutsche Beteiligungs AG, fließen über 100 Millionen Euro in die Kassen. Der EBITDA-Effekt des Deals wird auf 50 bis 70 Millionen Euro geschätzt.

Der SDAX-Konzern aus Linz hat in den letzten sieben Jahren mehrfach die Marke von 25 Euro geknackt, doch bislang war hier oft Schluss für die Aktie. Jetzt könnte sich jedoch ein neuer Aufwärtstrend anbahnen: Am Mittwoch legt die Aktie um mehr als 1 Prozent zu und hält sich deutlich über 26 Euro.

Kontron könnte durch den Verkauf nicht nur von einer erheblichen Liquiditätsspritze profitieren, sondern auch von einem späteren erfolgsabhängigen Erlös, sollte Congatec selbst einen Börsengang anstreben. Die Analysten von Warburg Research sehen Kontron nach wie vor als günstig bewertet und bestätigen ihre Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 28,40 Euro. Vom aktuellen Kursniveau aus eröffnet das ein Potenzial von etwa 9 Prozent.

Kontron hat sich mit dem Verkauf von Jumptec nicht nur von einem zentralen Geschäftsbereich getrennt, sondern gleichzeitig langfristige Partnerschaften gesichert. Die Kooperation mit Congatec soll weiterhin den Zugang zu wichtigen Technologien garantieren. Diese strategische Neuausrichtung kommt bei den Anlegern gut an: Die Aktie konnte in den letzten 6 Monaten um mehr als 33 Prozent zulegen und auch in dieser Woche mit einem Anstieg von 4 Prozent weiter zulegen.

Als Vertrauenszeichen darf auch gewertet werden, dass der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Fu-Chuan Chu zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen Kontron-Aktien gekauft hat. wO-Aktienexperte Markus Weingran hatte sich die Kontron-Aktie mit einem Turbo-Zertifikat rechtzeitig ins Depot gelegt. Wie die Performance mittlerweile aussieht: Mehr dazu gibt es in der neuen Börsenlounge.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





