Realbotix stellt bei IFA Berlin 2025 aus

LAS VEGAS, NEVADA, 9. Juli 2025 / IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) („ Realbotix “ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten humanoiden Robotik, freut sich, seine Teilnahme an der IFA Berlin 2025 bekannt zu geben, die von 5. bis 9. September auf dem Messegelände Berlin stattfindet. Das Unternehmen wird seine neuesten Durchbrüche in den Bereichen interaktive KI und Robotik vorstellen, einschließlich Live-Demonstrationen seines Roboters der M-Serie und des kürzlich verbesserten Roboters der B-Serie, wobei beide Modelle mit dem patentierten Bildverarbeitungssystem von Realbotix ausgestattet sind.

Die IFA Berlin ist eine der einflussreichsten Messen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte der Welt und zieht über 150.000 Besucher aus 130 Ländern, führende Medien, Investoren und Technologieführer an. Die Präsenz von Realbotix ist ein bedeutsamer Schritt bei der globalen Expansion des Unternehmens sowie bei dessen kontinuierlichem Engagement, die Rolle humanoider Roboter im Alltag neu zu definieren.

„Wir freuen uns, unsere fortschrittlichsten Robotersysteme bei der IFA Berlin zu präsentieren“, sagte Andrew Kiguel, CEO von Realbotix. „Diese Veranstaltung ist die perfekte Bühne, um einem internationalen Publikum die emotionale Intelligenz, die lebensechte Interaktion und die multisensorischen Fähigkeiten unserer Technologie zu präsentieren.“

Bei der IFA zu sehen:

- Die M-Serie, die bis dato fortschrittlichste Plattform von Realbotix, verfügt über 39 Freiheitsgrade für ausdrucksstarke Bewegungen des Oberkörpers. Sie ist nun mit einer verbesserten Kamera und einem verbesserten Bildverarbeitungssystem ausgestattet, das visuelle Erkennung in Echtzeit, Blickerkennung und adaptivere Interaktionen ermöglicht. Sie wurde hinsichtlich Mobilität entwickelt und kann bei Reisen in einer koffergroßen Kiste verstaut werden. Die M-Serie ist ideal für Live-Demos, Veranstaltungen und den Einsatz in der Praxis in Bereichen wie Gastgewerbe, Kundendienst und Bildung.